28 января 2026 в 12:24

Россиянин выстрелил в охранника ради футболки за 2 тыс. рублей

В Москве мужчина выстрелил в охранника из аэрозольного пистолета ради футболки

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо охраннику, который попытался помешать ему украсть футболку из спортивного магазина, сообщили в столичном главке МВД. Пострадавший с химическим ожогом глаза обратился за медицинской помощью.

[44-летний работник охраны спортивного магазина, расположенного на Дмитровском шоссе] сообщил, что заметил, как мужчина в торговом зале надел на себя футболку стоимостью около 2 тыс. рублей и хотел выйти из магазина, не оплатив товар. Охранник попытался остановить гражданина, однако тот в ответ достал аэрозольный пистолет и выстрелил ему в лицо, — говорится в сообщении.

Подозреваемый, 31-летний москвич, был задержан полицией недалеко от места происшествия. У него изъяли похищенную футболку и оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурант заключен под стражу.

Ранее тюменский предприниматель похитил 1,4 тонны огурцов и 400 кг бананов из двух городских гипермаркетов для последующей продажи в своем киоске. Выяснилось, что мужчина несколько раз в неделю посещал магазины, где использовал гидравлическую тележку для поддонов и загружал в нее коробки с продуктами.

Москва
кражи
футболки
охранники
пистолеты
