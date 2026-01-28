Россиянин выстрелил в охранника ради футболки за 2 тыс. рублей В Москве мужчина выстрелил в охранника из аэрозольного пистолета ради футболки

В Москве мужчина выстрелил из аэрозольного пистолета в лицо охраннику, который попытался помешать ему украсть футболку из спортивного магазина, сообщили в столичном главке МВД. Пострадавший с химическим ожогом глаза обратился за медицинской помощью.

[44-летний работник охраны спортивного магазина, расположенного на Дмитровском шоссе] сообщил, что заметил, как мужчина в торговом зале надел на себя футболку стоимостью около 2 тыс. рублей и хотел выйти из магазина, не оплатив товар. Охранник попытался остановить гражданина, однако тот в ответ достал аэрозольный пистолет и выстрелил ему в лицо, — говорится в сообщении.

Подозреваемый, 31-летний москвич, был задержан полицией недалеко от места происшествия. У него изъяли похищенную футболку и оружие. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Фигурант заключен под стражу.

