Россиянин «потратил» 1020 рублей на уголовное дело из-за любви к шаурме Мужчина украл банковские карты из машины и купил две шаурмы в Таганроге

Житель Таганрога похитил банковские карты из салона чужого автомобиля и расплатился ими за шаурму, сообщил Telegram-канал Don Mash. Ущерб составил 1020 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

19-летний владелец карт заметил подозрительное списание со счета и обратился с заявлением в полицию. Оперативники установили похитителя картхолдера из машины. Злоумышленник оплатил две шаурмы по 510 рублей. После покупки он выбросил карты.

