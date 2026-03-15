Россиянин «потратил» 1020 рублей на уголовное дело из-за любви к шаурме

Мужчина украл банковские карты из машины и купил две шаурмы в Таганроге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Житель Таганрога похитил банковские карты из салона чужого автомобиля и расплатился ими за шаурму, сообщил Telegram-канал Don Mash. Ущерб составил 1020 рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.

19-летний владелец карт заметил подозрительное списание со счета и обратился с заявлением в полицию. Оперативники установили похитителя картхолдера из машины. Злоумышленник оплатил две шаурмы по 510 рублей. После покупки он выбросил карты.

Ранее жителя одной из деревень Тверской области задержали по подозрению в краже мобильного телефона у цыгана. 20-летний молодой человек, прежде неоднократно судимый, украл гаджет, когда был в гостях у цыганской семьи. Против него возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

До этого бритоголовый мужчина проник в салон красоты в Варшаве посреди ночи, где похитил сотни пучков натуральных волос, а часть из них уничтожил. Общий ущерб составил 163 тыс. фунтов стерлингов (17 млн рублей). Теперь вору грозит до 10 лет лишения свободы.

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
