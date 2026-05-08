Для школьников одного российского города ввели свободное посещение Мэр Камбулова: в Таганроге ввели режим свободного посещения школ и детсадов

Режим свободного посещения школ и детских садов будет действовать в Таганроге 8 мая, сообщила глава города Светлана Камбулова. Она рекомендовала родителям самостоятельно решать вопрос о посещении детьми образовательных учреждений с учетом погодных условий и расстояния от дома до школы или детского сада.

8 мая дошкольные и общеобразовательные учреждения, а также муниципальные организации дополнительного образования готовы к работе в штатном режиме. Руководители учреждений и педагоги будут находиться на рабочих местах. Для воспитанников и обучающихся вводится режим свободного посещения, — указала руководитель.

Ранее оперативный штаб решил перевести школьников и студентов Пензенской области на дистанционный формат обучения 7 и 8 мая из-за угрозы ракетных ударов и атак беспилотников. Ограничения затронули также колледжи и техникумы Пензы и высшие учебные заведения.

До этого сообщалось, что работу 11 школ и двух детских садов временно приостановили в Туапсе после пожара на нефтеперерабатывающем заводе, который произошел в результате атаки ВСУ. Ограничения коснулись в том числе коррекционного образовательного учреждения.