В Туапсе закрыли школы и детсады после атаки БПЛА

После пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, вызванного атакой ВСУ, временно приостановлена работа 11 общеобразовательных школ и двух детских садов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Ограничения действуют в том числе в коррекционном учебном заведении.

30 апреля уроки в школах не проводятся, а дошкольные учреждения №22 и №25 остаются закрытыми, в то время как остальные сады перешли на режим дежурных групп. Туапсинский морской кадетский корпус во время ограничений работал с минимальным пребыванием воспитанников на открытом воздухе. В настоящее время родители забирают кадетов домой в связи с началом майских праздников.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после новой атаки БПЛА. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.