30 апреля 2026 в 12:38

В Туапсе закрыли школы и детсады после атаки БПЛА

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
После пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, вызванного атакой ВСУ, временно приостановлена работа 11 общеобразовательных школ и двух детских садов, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Ограничения действуют в том числе в коррекционном учебном заведении.

30 апреля уроки в школах не проводятся, а дошкольные учреждения №22 и №25 остаются закрытыми, в то время как остальные сады перешли на режим дежурных групп. Туапсинский морской кадетский корпус во время ограничений работал с минимальным пребыванием воспитанников на открытом воздухе. В настоящее время родители забирают кадетов домой в связи с началом майских праздников.

Во всех 11 общеобразовательных школах [Туапсе], включая коррекционную, как и в предыдущие два дня, 30 апреля не проводят уроков, — официально подтвердили в оперштабе региона.

Ранее в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что в Туапсе выявили превышение концентрации бензола в воздухе из-за пожара на нефтеперерабатывающем заводе, вспыхнувшего после новой атаки БПЛА. По его данным, соответствующие исследования провел Роспотребнадзор.

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
