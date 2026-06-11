Росстандарт обновил ГОСТ на методы испытаний обоев

Росстандарт утвердил новый ГОСТ на методы испытаний обоев, рассказал ТАСС руководитель ведомства Антон Шалаев. По его словам, предыдущий стандарт на обои действовал почти 25 лет.

Шалаев объяснил, что за это время на рынке появились новые виды продукции, включая моющиеся обои. В связи с этим возникла необходимость обновить требования к их испытаниям.

Новый стандарт позволит внедрить на российском рынке строительных материалов передовые, износостойкие и, как следствие, долговечные отделочные обои со значительным сроком эксплуатации, — отметил он.

Работа по обновлению нормативной базы в строительной отрасли продолжается. По словам Шалаева, ежегодно утверждаются уже несколько сотен ГОСТов в области строительных материалов и изделий.

Ранее стало известно, что Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приняло новый межгосударственный стандарт на керамические санитарные изделия, включая унитазы, раковины и биде. Документ вступил в силу с 1 июня и насчитывает 16 видов изделия.