Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался против нового наступления Вооруженных сил Украины, поскольку опасается военного краха Киева, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, американская сторона уже осведомлена о последних изменениях на линии фронта, включая освобождение Константиновки, что кардинально меняет стратегический расклад сил.

Почему Вэнс против наступления ВСУ? Здесь присутствует комплексная инициатива. С одной стороны, США в курсе освобождения Константиновки. Российские войска получили стратегическое преимущество выхода на Славянско-Краматорскую агломерацию. Начнутся новые военные успехи, а это значит, что поставки западного вооружения будут полностью обесточены. Сейчас Россия бьет по складам и объектам, где базируются ВСУ. Соединенные Штаты заинтересованы в урегулировании конфликта именно в тех пределах и зонах, где идут боевые действия. Если для Запада Украина завтра перестанет существовать, то уже ни о каких мирных инициативах не будет речи. Вашингтон просто подстраховывается, — сказал Самонкин.

Он отметил, что сейчас администрация США больше сосредоточена на стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. По его словам, Соединенные Штаты уже уведомили Россию о своем намерении вернуться к украинской проблематике только после заключения мирных договоренностей с Ираном.

США сейчас больше ориентированы на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Они уже докладывали российской стороне, что после заключения мирной инициативы с Ираном вернутся на украинское направление. Дальнейшая эскалация конфликта, в частности усиление позиций ВСУ, может не только попытаться сорвать эти переговоры, но и обеспечить худшее военное стратегическое положение, — заключил Самонкин.

Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон выступает против нового наступления ВСУ и настаивает на оборонительной тактике. По его словам, администрация президента Дональда Трампа склоняется к тому, что украинская сторона должна сосредоточиться на обороне на фоне продолжающихся переговоров.