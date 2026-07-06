Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 13:33

Политолог ответил, почему Вэнс высказался против наступления ВСУ

Политолог Самонкин: Вэнс высказался против наступления ВСУ, опасаясь краха Киева

Джей Ди Вэнс Джей Ди Вэнс Фото: Bonnie Cash/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказался против нового наступления Вооруженных сил Украины, поскольку опасается военного краха Киева, предположил в беседе с NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, американская сторона уже осведомлена о последних изменениях на линии фронта, включая освобождение Константиновки, что кардинально меняет стратегический расклад сил.

Почему Вэнс против наступления ВСУ? Здесь присутствует комплексная инициатива. С одной стороны, США в курсе освобождения Константиновки. Российские войска получили стратегическое преимущество выхода на Славянско-Краматорскую агломерацию. Начнутся новые военные успехи, а это значит, что поставки западного вооружения будут полностью обесточены. Сейчас Россия бьет по складам и объектам, где базируются ВСУ. Соединенные Штаты заинтересованы в урегулировании конфликта именно в тех пределах и зонах, где идут боевые действия. Если для Запада Украина завтра перестанет существовать, то уже ни о каких мирных инициативах не будет речи. Вашингтон просто подстраховывается, — сказал Самонкин.

Он отметил, что сейчас администрация США больше сосредоточена на стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. По его словам, Соединенные Штаты уже уведомили Россию о своем намерении вернуться к украинской проблематике только после заключения мирных договоренностей с Ираном.

США сейчас больше ориентированы на стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Они уже докладывали российской стороне, что после заключения мирной инициативы с Ираном вернутся на украинское направление. Дальнейшая эскалация конфликта, в частности усиление позиций ВСУ, может не только попытаться сорвать эти переговоры, но и обеспечить худшее военное стратегическое положение, — заключил Самонкин.

Ранее Вэнс заявил, что Вашингтон выступает против нового наступления ВСУ и настаивает на оборонительной тактике. По его словам, администрация президента Дональда Трампа склоняется к тому, что украинская сторона должна сосредоточиться на обороне на фоне продолжающихся переговоров.

США
Джей Ди Вэнс
Украина
Россия
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.