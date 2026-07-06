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06 июля 2026 в 05:42

Вэнс назвал требования США к ВСУ

Вице-президент Вэнс: CША не хотят новых наступлений ВСУ

Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Вашингтон выступает против нового наступления Вооруженных сил Украины и настаивает на оборонительной тактике, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью газете Times. По его словам, администрация президента Дональда Трампа склоняется к тому, что украинская сторона должна сосредоточиться на обороне на фоне продолжающихся переговоров.

Политик отметил, что такая позиция связана с опытом неудачного контрнаступления Украины в 2023 году. Он добавил, что тогда «практически весь западный мир, включая бывшего президента США Джо Байдена, подтолкнул украинцев к масштабному контрнаступлению», которое Вэнс назвал «стратегической и тактической катастрофой».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины используют разведданные США при построении маршрутов беспилотников для атак по российским объектам. При этом, по опубликованной информации, возобновление трехсторонних переговоров по мирному урегулированию считается маловероятным до конца лета. Также источники приводят данные о позиции США по вопросу поддержки Украины.

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Джей Ди Вэнс
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