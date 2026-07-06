«Серьезный фактор»: Лукашенко раскрыл, чем Минск остудил «горячие головы»

Размещение на белорусской территории подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного вооружения стало серьезным сдерживающим фактором, способным охладить «самые горячие головы», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. По его словам, это повысило обороноспособность страны, передает БелТА.

Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в республике не кичатся наличием вооружений и не используют их для устрашения. При этом он отметил, что речь идет не о списанном «хламе», а о серьезных системах, и призвал всех, у кого «горячие головы», остыть.

Ранее Лукашенко на торжественной церемонии вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу белорусских вооруженных сил. В числе удостоенных званий — полковники Александр Агейчик и Дмитрий Соболь, которые получили погоны генерал-майоров, а также полковник юстиции Максим Спринцын, которому присвоено звание генерал-майора юстиции.