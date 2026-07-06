Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 13:30

«Серьезный фактор»: Лукашенко раскрыл, чем Минск остудил «горячие головы»

Лукашенко: «Орешник» в Белоруссии остудил воинственный пыл Запада

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Размещение на белорусской территории подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного вооружения стало серьезным сдерживающим фактором, способным охладить «самые горячие головы», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава. По его словам, это повысило обороноспособность страны, передает БелТА.

Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты, — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в республике не кичатся наличием вооружений и не используют их для устрашения. При этом он отметил, что речь идет не о списанном «хламе», а о серьезных системах, и призвал всех, у кого «горячие головы», остыть.

Ранее Лукашенко на торжественной церемонии вручил генеральские погоны высшему офицерскому составу белорусских вооруженных сил. В числе удостоенных званий — полковники Александр Агейчик и Дмитрий Соболь, которые получили погоны генерал-майоров, а также полковник юстиции Максим Спринцын, которому присвоено звание генерал-майора юстиции.

Страны СНГ
Белоруссия
Александр Лукашенко
ракета «Орешник»
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные нанесли удар по железнодорожным локомотивам ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Политолог рассказал об отношении Трампа к Европе
Петербурженка предстанет перед судом за смертельное ДТП с пенсионеркой
Раскрыты детали встречи Эрдогана и Трампа в Анкаре
Михалков, слезы внука: кадры прощания с королевой цыганской песни Жемчужной
Более 450 БПЛА у Москвы, Крым без света, жертвы: как ВСУ атакуют РФ 7 июля
Пожилой неадекват искромсал свою жену ножом в Москве
Россияне рассказали, какие летние блюда любят больше всего
Школьнице из Таганрога запретили получать аттестат из-за откровенного наряда
В Москве мужчина напал на знакомую и вытолкнул ее из окна
Пригожин высказался о свободном обучении ИИ на авторских материалах
Лерчек вернулась к танго несмотря на болезнь
Лжемастер по ремонту «нагрел» 19 человек на 5,4 млн рублей в Якутии
Названы травмы пассажиров севшего в Бишкеке самолета
В Курской области обесточены 35 населенных пунктов
«Шокирующая картина»: депутат о состоянии врачей после суточных дежурств
Отец Блиновской пока не смог полноценно встретиться с дочерью
В Одессе мужчину в нижнем белье силой затолкали в микроавтобус
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.