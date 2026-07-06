Высшим офицерам белорусской армии присвоили генеральские звания, соответствующие погоны вручил президент республики Александр Лукашенко на торжественной церемонии, сообщает агентство БелТА. В число награжденных вошли полковники Александр Агейчик и Дмитрий Соболь, ставшие генерал-майорами, а также полковник юстиции Максим Спринцын, получивший звание генерал-майора юстиции.

Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, — свое мирное настоящее и будущее. Люди рассчитывают на нас, — сказал глава страны, обращаясь к офицерам.

Ранее Лукашенко на церемонии вручения погон выпускникам военных вузов и высшему офицерскому составу заявил, что «партия войны» на международной арене намеренно затягивает кризис на Украине для получения собственных дивидендов. По его словам, сегодня именно это объединение определяет политику Евросоюза.

Кроме того, первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Киев целенаправленно пытается втянуть Минск в вооруженное противостояние. Парламентарий подчеркнул, что на это должны обратить внимание союзники Белоруссии по ОДКБ. Политик также отметил, что европейские страны, оказывающие поддержку Украине, стали прямыми противниками России.