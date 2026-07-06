Песков назвал главный результат беседы Путина и Трампа

Телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа позволил Москве напрямую донести свою позицию до Вашингтона, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает пресс-служба Кремля, российская сторона смогла представить свою позицию американскому лидеру «от первого лица».

Была хорошая возможность, что называется, на высшем уровне донести до президента США нашу позицию от первого лица , — сказал он.

При этом Песков отказался оценивать реакцию Трампа на заявления российской стороны. По его словам, этот вопрос следует адресовать представителям администрации США и Белого дома.

Ранее Песков заявил, что Путин и Трамп продолжат диалог друг с другом в ближайшее время. По его словам, у лидеров стран есть определенные понимания этого.

Также Песков раскрыл отношение Трампа к украинскому вопросу. Пресс-секретарь заявил, что у лидера США достаточно последовательная позиция. Он опроверг все слухи о том, что американский президент меняет свое мнение как флюгер.