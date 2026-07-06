Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
06 июля 2026 в 14:01

Посол Швеции Юханнессон прибыла в МИД России

Посол Швеции прибыла в МИД России после атаки на дипмиссию в Стокгольме

МИД РФ МИД РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Посол Швеции в России Кристина Юханнессон прибыла в МИД РФ после вызова в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме, передает РИА Новости. Дипломат проследовала в здание российского внешнеполитического ведомства, не дав комментариев представителям СМИ.

Представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что посольство России в Швеции и российские дипломаты сталкиваются не с гипотетической опасностью, а с реальными атаками дронов, которые целенаправленно запускаются на территорию дипмиссии. По словам дипломата, подобные инциденты происходят систематически.

Ранее стало известно, что Россия направила в МИД Швеции ноту протеста в связи с очередным нападением на российское дипломатическое представительство в стране. Уточняется, что Москва рассчитывает получить от шведских властей оперативную информацию о ходе расследования инцидента.

Между тем руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что к атаке на российское посольство в Стокгольме могут быть причастны спецслужбы Швеции. По его мнению, России следует пересмотреть подход к реагированию на подобные происшествия.

Власть
МИД РФ
Швеция
дипломаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ сделали опасной дорогу к российскому городу
Жительница Саратовской области отдала мошенникам почти 15 млн рублей
Удары возмездия ВС РФ по Украине 7 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Раскрыто, будет ли на саммите НАТО обсуждаться размещение ЯО на Украине
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Бурятии
Путин проведет совещание по проблемам с доступностью топлива
В Госдуме оценили идею раздельного обучения для мальчиков и девочек
Марин Ле Пен признали виновной и оставили право баллотироваться
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии объяснили «приостановку» выдачи виз россиянам
Двух итальянцев задержали за якобы шпионаж в пользу России
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.