Посол Швеции Юханнессон прибыла в МИД России Посол Швеции прибыла в МИД России после атаки на дипмиссию в Стокгольме

Посол Швеции в России Кристина Юханнессон прибыла в МИД РФ после вызова в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме, передает РИА Новости. Дипломат проследовала в здание российского внешнеполитического ведомства, не дав комментариев представителям СМИ.

Представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявила, что посольство России в Швеции и российские дипломаты сталкиваются не с гипотетической опасностью, а с реальными атаками дронов, которые целенаправленно запускаются на территорию дипмиссии. По словам дипломата, подобные инциденты происходят систематически.

Ранее стало известно, что Россия направила в МИД Швеции ноту протеста в связи с очередным нападением на российское дипломатическое представительство в стране. Уточняется, что Москва рассчитывает получить от шведских властей оперативную информацию о ходе расследования инцидента.

Между тем руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко заявил, что к атаке на российское посольство в Стокгольме могут быть причастны спецслужбы Швеции. По его мнению, России следует пересмотреть подход к реагированию на подобные происшествия.