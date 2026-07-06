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06 июля 2026 в 14:22

Синоптик ответил, какая погода ждет москвичей в ближайшие три дня

Синоптик Шувалов: с 6 по 9 июля в Москве будет умеренная температура

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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С 6 по 9 июля в Москве установится умеренная температура, рассказал «Радио 1» руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. Он отметил, что столицу также ждут осадки.

В ближайшую трехдневку Москву и область ждет умеренно летняя погода без серьезных катаклизмов — умеренно теплая погода с температурой днем +20–23°C и небольшими дождями, которые будут рассеяны по дням недели, от небольших до умеренных, — сказал Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что наиболее высокая вероятность гроз наблюдается 6 и 7 июля. По его словам, в выходные воздух может прогреться до +30°С.

Ранее синоптик Гидрометцентра России Максим Обухов заявил, что на протяжении всей недели в Москве ожидаются дожди. По его словам, в некоторых районах ливни будут сопровождаться грозами со шквалистым ветром.

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