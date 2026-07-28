Приметы 28 июля — Кирик и Улита: что сулит самый страшный день лета?

В конце второго летнего месяца, 28 июля (в 2026 году этот день выпадает на вторник), православная церковь чтит память раннехристианских мучеников Кирика и Иулитты (Улиты), а также святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Наши предки считали 28 июля самым страшным днем лета: верили, что в это время активизируется нечистая сила, а гром и молнии могут поразить человека внезапно.

Основные приметы 28 июля и их значение

Этот день — тяжелый, рубежный и требующий осторожности период, когда природа поворачивает на осень, а на смену полевым работам приходит вынужденный отдых.

Из-за пика летней жары и поверья о разгуле полевых духов (полудниц) крестьяне строго избегали тяжелого физического труда на земле, опасаясь порчи урожая, несчастных случаев и болезней. Вместо этого день посвящали очищению дома, заботе о семье и наблюдению за знаками природы, ведь любые начинания и конфликты 28 июля считались опасными и сулили затяжные неприятности.

Погодные приметы

Желтые листья на липе предвещали раннюю осень.

Южный ветер — к ясной погоде, восточный — к ненастью.

Громкое стрекотание кузнечиков — к засухе.

Отсутствие радуги после дождя обещало много солнечных дней.

Для дома и быта

В этот день женщины старались не работать — занимались только самым необходимым. Считалось, что излишний труд мог навлечь проблемы в семье. Мужчины же, напротив, брали на себя все хозяйственные заботы.

Хорошей традицией было тщательно вымыть окна и открыть их настежь, чтобы солнце очистило жилище от негатива. Запрещалось оставлять детей без присмотра и жаловаться на судьбу. Сны в ночь на 28 июля считались вещими.

Приметы 28 июля — Кирик и Улита Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для работы и денег

Стоит быть осторожным. Нельзя совершать крупные импульсивные покупки — они не принесут радости или пользы. Приметы не рекомендуют начинать новые проекты, запускать торговые начинания и принимать важные решения. А еще сегодня стоит отказаться от алкоголя.

Для любви и отношений

Даже мелкая размолвка 28 июля могла перерасти в затяжной конфликт. Девушки в этот день могли обратиться к святой Улите с просьбами о счастливом замужестве или укреплении семьи.

Ночью не следовало смотреть на небо: увидеть падающую звезду считалось дурным знаком, предвещавшим болезнь или потерю близкого. Мысли в этот день должны были быть только светлыми — негативный настрой притягивал беды.

Приметы 28 июля: что делать?

Проведите этот день с семьей, но избегайте ссор. Женщинам стоит отдохнуть от домашних хлопот. Откройте окна, чтобы впустить в дом солнечный свет и очистить пространство. Запомните свой сон — он может оказаться предупреждением.

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