Проблемы с ногтями: причины, диагностика и эффективное лечение

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Красивые и ухоженные ногти давно стали не просто элементом эстетики, но и важнейшим индикатором общего состояния здоровья человека. Любые изменения цвета, формы, плотности или структуры ногтевой пластины служат сигналом о происходящих в организме сбоях. Порой люди месяцами пытаются скрыть дефекты под слоем декоративного лака, не подозревая, что проблема кроется гораздо глубже. Чтобы вернуть роговым пластинам природный блеск и прочность, необходимо своевременно выяснить, какие основные причины проблем с ногтями мешают нормальному росту ткани и как грамотно устранить возникшие нарушения.

Современная дерматология рассматривает состояние рогового слоя в неразрывной связи с работой эндокринной, сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. В этой статье мы подробно разберем ключевые патологии, способы их профилактики и наиболее действенные методы терапии. А еще объясним, какую первую помощь оказывать при серьезных травмах ногтей.

Ломкие ногти: дефицит витаминов, гормоны и внешние факторы

Повышенная хрупкость и истончение рогового слоя — одна из самых частых жалоб на приеме у дерматолога. Если кончики постоянно ломаются, трескаются и крошатся даже при незначительной нагрузке, важно детально изучить, какие у такого явления, как ломкие ногти, причины. Методы лечения в зависимости от них часто отличаются. А поверхностный уход в этом случае редко дает долговременный результат.

Причины ломкости и истончения ногтей можно разделить на две большие группы: внутренние и внешние. Перечислим несколько частых внутренних причин.

Железодефицитная анемия (малокровие). При снижении уровня ферритина нарушается питание тканей, в том числе зоны роста ногтя, что приводит к их ослаблению.

Заболевания щитовидной железы и другие гормональные нарушения (гормональные сбои, возрастные изменения, беременность и период грудного вскармливания).

Дефицит микроэлементов: железа, цинка, селена, кальция и кремния.

Гиповитаминоз — недостаток витаминов A, группы B (особенно биотина и B12), D и E.

Хронический стресс и постоянное недосыпание, которые напрямую ухудшают состояние ногтей.

Уход за ногтями Фото: Shutterstock/FOTODOM

Из внешних факторов наибольший вред наносят регулярный контакт с бытовой химией без защитных перчаток, частое применение ацетоносодержащих смывок и некорректная техника маникюра. Чтобы нейтрализовать эти причины и подобрать лечение для ломких ногтей, врачи рекомендуют сдать развернутый анализ крови, скорректировать рацион и применять питательные масла с токоферолом.

Врачи считают, что комплексный подход позволяет вернуть пластинам эластичность, поэтому своевременный анализ того, в чем кроются причины ломких ногтей, поможет подобрать и способы лечения. Так что первым и важнейшим шагом должно стать медицинское обследование, чтобы исключить внутренние причины.

Расслаивание ногтевой пластины: что делать

Не менее распространенными дефектами считаются онихолизис и расслоение свободного края. Когда кератиновые чешуйки теряют сцепление друг с другом, образуются воздушные полости и край пластины начинает буквально расщепляться на тонкие слои.

Типов расслоения тоже бывает несколько.

Онихошизис — поперечное расслоение ногтя, когда его свободный край становится неровным и начинает крошиться, словно расслаиваясь на тонкие листочки. Часто возникает у людей, чьи руки постоянно контактируют с водой или бытовой химией.

Онихорексис — продольные трещины, которые идут от основания к краю ногтя. Часто связан с анемией, дефицитом железа или гипотиреозом.

Опытный специалист быстро определит, какие именно причины спровоцировали расслаивания ногтей.

Чаще всего истоком проблемы становится систематическое обезвоживание ткани, вызванное слишком сухим воздухом в помещениях или использованием агрессивных антисептиков. Кроме того, серьезные причины расслаивания ногтей могут крыться в дефиците белка и аминокислоты цистеина в повседневном меню.

Для устранения патологии рекомендуется перейти на запечатывание воском, использовать укрепляющие сыворотки с гидролизованным кератином и подпиливать свободный край только стеклянными или керамическими пилками под прямым углом.

Лечение болезней ногтей Фото: Shutterstock/FOTODOM

Также убедитесь, что ваш рацион богат белком (основа ногтя — кератин), железом, цинком, витаминами группы B (особенно биотином) и витамином D. А еще используйте защитные перчатки при уборке, замените ацетон на безацетоновую жидкость для снятия лака.

Дистрофия и онихогрифоз («бараний рог»): лечение

Дистрофия ногтей — это обобщенный термин, обозначающий различные патологические изменения структуры, формы и цвета ногтевых пластин. Это не самостоятельная болезнь, а симптом, отражающий сбои в организме или локальные повреждения. Когда заходит речь о лечении дистрофии ногтей, врач нацеливается на возобновление нормального питания матрикса с помощью физиотерапии, витаминных инъекций и применения восстановительных гелей.

Одной из тяжелых форм дистрофии является так называемый птичий коготь, или бараний рог, — по-научному онихогрифоз. Лечение ногтей, пораженных такой болячкой, требует профессионального медицинского вмешательства. Самостоятельно справиться с этой проблемой невозможно.

Что же такое онихогрифоз? Ноготь необратимо утолщается, меняет цвет на желто-бурый, искривляется и закручивается, напоминая коготь хищной птицы или бараний рог. Чаще всего патология поражает большие пальцы стоп.

Обычно данная патология развивается у пожилых людей, а также на фоне выраженных нарушений кровообращения в нижних конечностях, травм или системных патологий. Причинами онихогрифоза могут стать и тесная обувь, которая вызывает хроническое давление на ноготь, а также наследственность.

Если своевременно начать грамотное лечение ногтей при онихогрифозе, можно предотвратить врастание и инфицирование мягких тканей. Комплексная терапия включает регулярную аппаратную обработку у подолога, применение размягчающих пластырей с мочевиной и улучшение микроциркуляции крови.

А еще важно носить свободную обувь, чтобы снизить давление на ноготь. При тяжелых онихогрифоза может понадобится даже хирургическое лечение ногтей.

Травмы ногтей: первая помощь и восстановление

Бытовые повреждения, ушибы и защемления пальцев дверью знакомы каждому человеку. В момент удара под пластиной часто образуется гематома, сопровождающаяся пульсирующей болью и изменением цвета от багрового до темно-фиолетового. В такой ситуации экстренно оказанная при травме ногтя первая помощь снижает риск отслоения и инфицирования ткани.

Пятна на ногтях: как лечить? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Первым делом необходимо приложить к поврежденному пальцу холод на 15–20 минут и обработать область антисептиком без спирта. При сильной боли следует принять парацетамол или ибупрофен.

Если под ногтем сформировалась обширная кровяная подушка, нужно посетить травмпункт, где хирург выполнит аккуратную дренажную перфорацию для снятия сильного давления. В период восстановления важно защищать палец пластырем и избегать физических нагрузок до полного отрастания здоровой ткани.

Чего делать нельзя?

Греть место ушиба.

Прокалывать гематому иголкой — это прямой путь к заражению.

Мазать йодом или зеленкой — это может вызвать ожог тканей.

Помните, что ногти растут медленно. Полное отрастание ногтя на руке занимает в среднем 4–6 месяцев, а на ноге — 9–12 месяцев. При полном удалении ногтя сроки восстановления могут быть еще дольше — до полугода на руках и до полутора лет на ногах.

Грибковые инфекции: как распознать и лечить

Онихомикоз (то есть грибок) — крайне коварное заболевание, которое на ранних стадиях протекает практически незаметно. Насторожить должны потеря прозрачности, появление желтоватых или серых полос, крошение краев и неприятный запах.

Давайте разберемся в симптомах грибка ногтей и обсудим его лечение.

Как распознать грибок?

Происходит изменение цвета: ноготь желтеет, белеет, становится серым или бурым. Меняется его структура: ноготь утолщается, становится ломким, крошащимся и шероховатым. А еще ноготь теряет естественный блеск.

Кто в группе риска? Люди, посещающие бассейны, сауны и спортзалы; люди с ослабленным иммунитетом, сахарным диабетом и хроническими заболеваниями; пожилые люди; а также те, кто носит тесную, недышащую обувь.

Расслаивание ногтевой пластины: что делать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как лечить? Лечение должен назначать врач — дерматолог или подолог. Терапия зависит от тяжести поражения и обычно включает противогрибковые лаки для ногтей и кремы. Иногда понадобятся и системные препараты: противогрибковые таблетки, которые дают лучший шанс на излечение при тяжелых инфекциях.

Помните, что микозы не проходят самостоятельно и способны поражать соседние пальцы.

Когда нужно обратиться к врачу: дерматолог или миколог

Заниматься самолечением при стойких изменениях рогового слоя не только бесполезно, но и опасно. Попытки замаскировать дефекты лишь затягивают процесс и приводят к осложнениям.

Помните, что часто причина проблем с ногтями находится внутри организма. Поэтому обязательно стоит сходить к врачу. К какому? Если вас беспокоят проблемы с ногтями, изменение их цвета или деформация, обратитесь к дерматологу или микологу. Врач проведет дерматоскопию, назначит необходимые анализы и составит персональный план лечения. А уже после результатов анализов можно пойти по направлению и к другим докторам, если выяснится, что ногти все же не главные пострадавшие.

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