Приметы 26 июля — день архангела Гавриила: почему нельзя выбрасывать хлеб

26 июля — важный день для православных, Собор архангела Гавриила — одного из семи высших ангелов, возвестившего Деве Марии о рождении Иисуса Христа. В народном календаре эта дата известна как Гаврила Летний, или Гаврилов день. Легенды гласят, что архангел поражал врагов огненными стрелами, от чего праздник считался «громовым» и «сердитым». Крестьяне верили, что Гавриил спускается с небес, чтобы благословить урожай, поэтому день посвящали молитвам о защите полей и просьбам о помощи в жатве.

Основные приметы 26 июля и их значение

Этот день в верованиях предков выступает как предвестник характера всей будущей осени и урожайного года.

Если в Гаврилов день стоит сухая, теплая и солнечная погода, то и осень будет долгой, погожей и мягкой.

Если же на Гавриила идет дождь, то весь оставшийся период уборки ржи будет сырым, а сено на лугах может испортиться.

Если к этому дню поспела рожь, можно было отправляться в лес за подберезовиками. Много мошек и комаров — к богатому урожаю грибов.

Для дома и быта

В этот день было принято усердно трудиться — считалось, что Гавриил вознаграждает за трудолюбие. Самая старшая женщина в семье должна была связать первый сноп из ржи и передать его незамужней девушке — тот сноп хранили как оберег от недугов и зла.

Приметы о еде Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хорошей традицией считалось печь пироги и угощать нуждающихся, а также наводить порядок в доме, чтобы привлечь удачу. Строго запрещалось выбрасывать хлеб и крошки — это сулило голодный год. Не рекомендовалось посещать баню и принимать душ, чтобы не смыть благополучие. Запрещалось купаться и в реках с озерами — холодная вода сулила опасность и болезни.

Для работы и денег

Строжайше запрещалось брать или давать в долг — считалось, что такие средства быстро испарятся, а финансовые проблемы будут преследовать весь год. Не рекомендовалось совершать крупные покупки, заключать сделки и вести переговоры.

Зато день считался благоприятным для благотворительности: подавая милостыню и не отказывая просящим, можно было привлечь удачу.

Для любви и отношений

Не рекомендовалось врать, даже во благо, и злиться на кого-либо — негатив мог вернуться в тройном размере. День считался неблагоприятным для свадеб и праздников, а также не подходил для долгих поездок. Человек, родившийся 26 июля, по поверьям, никогда не будет нуждаться в деньгах.

Приметы 26 июля: что делать?

Используйте этот день для усердного труда и добрых дел: помогите нуждающимся, испеките пироги и угостите ими близких. Посетите храм и помолитесь Архангелу Гавриилу о здоровье и защите. Избегайте ссор, не берите в долг и не выбрасывайте хлеб.

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