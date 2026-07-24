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24 июля 2026 в 00:05

Приметы 24 июля: Ольга Страдница — все внимание будущему урожаю

Приметы 24 июля: Ольга Страдница Приметы 24 июля: Ольга Страдница Фото: Shutterstock/FOTODOM
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24 июля православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги — первой из правителей Древней Руси, принявшей христианство. В народном календаре этот день называют Ольгой Страдницей или Ольгой Сеногнойкой. Названия отражают сельскохозяйственные реалии этого времени — начало страды и активных полевых работ, а также частые дожди и обильные росы, из-за которых заготовленное сено могло сгнить.

Основные приметы 24 июля и их значение

Прозвище Страдница прямо указывает на пик тяжелого крестьянского труда в полях — жатву ржи и заготовку сена. Вся семья в это время трудилась от зари до зари. В народном сознании святая Ольга воспринималась как строгая, но справедливая покровительница трудолюбивых людей, помогающая уберечь снопы от неожиданных гроз и дождей.

Этот день в верованиях предков символизирует макушку лета и период самых сильных гроз.

  • Если в этот день гремит гулкий, раскатистый гром, то впереди ждет отличный улов рыбы.

  • Глухой же и протяжный гром, напротив, предупреждал крестьян о скором начале затяжного ненастья.

  • Если день выдавался солнечным и жарким, это считалось верным предзнаменованием богатого урожая зерновых культур.

Для дома и быта

В Ольгин день хозяйкам не стоило заниматься стиркой и генеральной уборкой — в народе верили, что от этого могут заболеть руки и суставы. В этот день старались экономно расходовать воду и не ходить в баню, чтобы не «смыть» здоровье. Зато особое внимание уделяли полю и огороду, а не дому. Можно было пересаживать цветы в открытом грунте и пропалывать грядки.

Что можно и нельзя делать Что можно и нельзя делать Фото: Shutterstock/FOTODOM

Доброй традицией считалось отправлять детей в лес за первыми грибами и ягодами: если в лесу кишело много мошкары, это сулило богатый грибной сезон осенью.

Для работы и денег

Категорически запрещалось давать или брать в долг — особенно хлеб, соль и деньги. Нарушителей ждали тяжелые времена и безденежье. Не рекомендовалось отказывать в помощи жнецам — это могло привести к неурожаю в следующем году. Зато день считался благоприятным для рыбалки и охоты. А вот проявленная сегодня честность и умеренность в тратах уберегут ваш бюджет.

Для любви и отношений

Сеногнойка считалась временем, когда эмоции нужно держать под строгим контролем. На Ольгу не советовали планировать свадьбу или делать предложение руки и сердца, веря, что заключенный в этот период союз может оказаться недолговечным.

А вот пройтись босиком по утренней росе считалось полезным — это придавало силы и энергию. Женщины также умывались росой для сохранения молодости и красоты.

Приметы 24 июля: что делать?

Используйте этот день для работы в поле или огороде, собирайте последние ягоды и травы. Если выдалась ясная погода — радуйтесь: осень будет сухой и теплой. Избегайте ссор, не берите в долг и не планируйте свадьбу. Помните о добрых традициях: умойтесь утренней росой для здоровья и красоты.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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