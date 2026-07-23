Приметы 23 июля: Антоний Громоносец — гадаем по грозе

23 июля вспоминаем Антония Киево-Печерского, основателя Киево-Печерской лавры и родоначальника отечественного монашества. Прозвали его в народе Громоносцем, но не из-за дурного нрава, а из-за погоды. На Руси этот день связывали с сильными летними грозами и затяжными раскатами грома. В народе верили, что гроза сегодня обладает особой очищающей силой, а по характеру грома судили о погоде и видах на урожай. Также этот день называли Рясочником, поскольку на водоемах к этому времени обильно разрасталась ряска, служившая кормом для водоплавающих птиц.

Основные приметы 23 июля и их значение

Если в этот день гремит гулкий, протяжный гром, то ненастье затянется на несколько дней, но дождь будет теплым и полезным для земли.

Если же раскаты грома резкие, короткие и оглушительные, то стоит опасаться сильного града и порчи сена на лугах.

Для дома и быта

Приметы призывают быть осторожным у воды, бережно относиться к домашнему скоту. В день Антония Громоносца не рекомендовалось купаться в открытых водоемах, особенно после заката. Категорически запрещалось бросать мусор в воду и оставлять следы на берегу — по поверьям, русалки могли последовать за человеком домой. Нельзя было срывать кувшинки и приносить их в дом — это сулило неудачи в личной жизни. Пролитая вода считалась дурным знаком — к ошибкам и потерям. Под запретом были уборка и мытье полов — это могло принести хозяйственные неурядицы.

Чтобы обезопасить себя, следовало окуривать дом полынью и зверобоем, пороги посыпать солью, на двери повесить пучки крапивы.

Народные традиции 23 июля Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для работы и денег

В деловой сфере и вопросах финансов этот день рекомендует завершать текущие дела и избегать необдуманных сделок во время грозы. Наши предки верили, что если на Антония Громоносца успешно порыбачить, то весь оставшийся год в делах будет сопутствовать удача, а доходы вырастут. Проявленная сегодня честность, отказ от хвастовства своими накоплениями и аккуратность в расчетах уберегут от непредвиденных трат.

Для любви и отношений

Для личной жизни и романтических связей день Антония Громоносца несет очищение чувств и избавление от недомолвок. Одиноким парням и девушкам народная мудрость советует не проявлять излишней гордости и упрямства при общении с близкими. Считается, что искренний разговор и умение уступить в споре в этот четверг заложат прочный фундамент для гармоничных отношений. По поверьям, нельзя было допивать за кого-то из кружки, особенно за детьми, — это могло забрать их здоровье.

Приметы 23 июля: что делать?

Постарайтесь провести этот день без лишней суеты, прислушайтесь к голосу природы, наведите порядок дома и проведите вечер в кругу семьи.

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