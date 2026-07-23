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23 июля 2026 в 16:30

Огурцы собираю до середины сентября: делаю обрезку, и урожайность вырастет на 50%

Фото: D-NEWS.ru
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Чтобы огурцы плодоносили до самой осени, действовать нужно в августе, когда растения начинают стареть и желтеть.

Начните с радикальной обрезки: удалите все пожелтевшие листья и побеги без завязей, оставив только здоровые плети с молодыми огурчиками. Затем аккуратно разложите стебли на земле, пришпильте их проволокой и присыпьте места соприкосновения компостом — через 7–10 дней в узлах образуются дополнительные корни, и растение получит новое питание. Поливайте огурцы только теплой водой (22–25 °C) раз в 5 дней строго под корень, а дождевание исключите — иначе спровоцируете грибок.

Для подкормки используйте калийно-фосфорные удобрения: на 10 л воды возьмите 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия. Собирайте урожай ежедневно — переросшие плоды забирают силы и тормозят появление новых завязей. При таком уходе свежие огурцы будут на вашем столе до середины сентября, а урожайность вырастет на 40–50%.

Ранее сообщалось, как определить время сбора картофеля по ботве.

Проверено редакцией
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