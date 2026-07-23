Малосольные огурцы: добавляю ложку сладкого чили — получаются хрустящими, ароматными и с пикантной ноткой

Малосольные огурцы летом готовлю постоянно, но именно этот рецепт стал любимым. Огурцы остаются плотными и хрустящими, чеснок и листья придают насыщенный аромат, а всего пара ложек соуса сладкий чили делает вкус более ярким и интересным.

Остроты практически нет — только легкая сладковато-пикантная нотка, которая отлично сочетается со свежими огурцами.

На 1 литровую банку возьмите 10 небольших огурцов, 5–7 зубчиков чеснока, 2 веточки мяты, 10 листьев черной смородины, 1 лист хрена, 2 ст. л. соуса сладкий чили, 35 г соли, 10 г сахара и 500 мл холодной воды.

Огурцы тщательно вымойте и нарежьте крупными кусочками. На дно банки уложите листья смородины и хрена, добавьте чеснок, затем плотно заполните банку огурцами. Сверху полейте соусом сладкий чили.

В холодной воде растворите соль и сахар, залейте огурцы рассолом, закройте банку и несколько раз аккуратно встряхните, чтобы соус равномерно распределился. Оставьте при комнатной температуре на 6–8 часов, затем уберите в холодильник.

Личный опыт

Автор готовит такие огурцы уже несколько сезонов подряд. Благодаря соусу сладкий чили вкус получается более насыщенным и необычным, а сами огурцы остаются хрустящими даже на следующий день. Особенно хорошо они сочетаются с молодым картофелем, шашлыком и жареным мясом.