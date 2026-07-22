Святая вода: что говорит наука о ее свойствах и почему она не портится

Святая вода: что говорит наука о ее свойствах и почему она не портится

Вода, освященная в церкви, — одна из главных святынь православного христианина. Верующие считают: святая вода, или агиасма, не портится годами, помогает в болезнях и хранит благодать. А что об этом говорят современные ученые? Разбираемся, что такое святая вода с точки зрения науки, какие у нее свойства и структура, почему она не портится и можно ли ее пить.

Исследования структуры святой воды: кристаллы правильной формы

Разговоры о том, что жидкости способны изменять внутреннюю конфигурацию под воздействием внешних факторов, появились не вчера. В конце XX и начале XXI века широкую популярность получили эксперименты, связывающие информационное воздействие и форму замороженных капель. Считалось, что структура кристаллов той же крещенской воды при заморозке образует идеально симметричные шестилучевые снежинки поразительной красоты.

Сторонники этой теории приводят такой эксперимент. Говорят, если заморозить при −20 °C три образца — обычную воду из-под крана, настоянную на базилике и святую, — то можно получить разные результаты. Водопроводная вода застывает хаотично — ее кристаллы выходят фрагментированными и с низкой симметрией. Настой базилика показывает куда более четкую радиальную структуру за счет биологически активных веществ. А вот святая вода формирует близкие к идеалу гексагональные кристаллы — строго симметричные и с исключительной четкостью граней.

Однако современная наука относится к подобным заявлениям о святой воде с разумным академическим скептицизмом. Исследования показали, что молекулы воды соединяются через водородные связи в динамические кластеры, существующие лишь доли секунды. Тем не менее лаборатории продолжают фиксировать физические параметры, такие как электропроводность, оптическая плотность и поверхностное натяжение. Практика показывает, что красивая структура кристаллов крещенской воды при замерзании определяется в первую очередь высочайшей степенью ее чистоты и отсутствием примесей микроскопического мусора. Правда, это не специфическое свойство именно освященной воды.

Почему святая вода не портится годами Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

При этом в научной литературе нет надежных воспроизводимых исследований, которые бы показали, что именно святая вода дает идеальные гексагональные кристаллы, а обычная — нет. Форма кристаллов льда зависит от температуры замерзания, скорости охлаждения, наличия центров кристаллизации и примесей.

Почему святая вода не портится годами: научные гипотезы

Главный практический вопрос, интересующий даже убежденных атеистов, — это удивительная стойкость жидкости к зацветанию и гниению. Разбираясь в том, почему святая вода не портится месяцами или даже годами, ученые выделяют сразу несколько вполне естественных и логичных факторов.

Первая и самая главная причина заключается в первоначальном качестве источника. Храмы и монастыри не набирают воду из стоячих прудов или загрязненных рек. Для водосвятия используются чистейшие артезианские скважины, подземные ключи или глубоко очищенная водопроводная вода.

Крещенская вода Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Ответ на загадку о том, почему святая вода не портится в домашних условиях, кроется также в стерильности посуды и условиях ухода. Воду набирают и хранят в стерильных условиях, чаще всего в стекле, что исключает размножение бактерий.

В-третьих, во время церковного чина происходит длительное отстаивание жидкости, а священнослужители погружают в чашу серебряные или посеребренные кресты, что оказывает дополнительное санитарное действие. Так ли серьезно серебро влияет на святую воду, объясним чуть ниже.

Ну а в церкви объясняют, почему святая вода не портится, особой Божьей благодатью.

Серебро или молитва: что на самом деле влияет на свойства

Распространенное мнение гласит, что антибактериальный эффект агиасмы обусловлен исключительно ионами драгоценного металла, попадающими в емкость с креста. Однако детальный химический анализ показывает, что популярные представления и мифы о серебре и святой воде нередко преувеличенно трактуют законы физики. Длительность контакта креста с объемом жидкости в водосвятной чаше слишком мала, чтобы насытить тысячи литров ионами серебра в высокой бактерицидной концентрации.

Как серебро влияет на воду Фото: Shutterstock/FOTODOM

К тому же во многих сельских приходах освящение проводится деревянными или латунными крестами, но на сохранность жидкости это никак не влияет. Главным фактором остается атмосфера, в которой совершается молитвенный чин, и высокое качество набранной влаги. Верующие убеждены, что молитва освящает материю, а ученые фиксируют отсутствие патогенной микрофлоры из-за соблюдения базовых гигиенических норм.

Вода способна «запоминать» информацию

Теория о «памяти воды» остается одной из самых обсуждаемых в околонаучном сообществе. Согласно этой гипотезе, диполи воды способны организовываться в устойчивые информационные матрицы, реагируя на электромагнитные колебания, звуковые волны и акустические вибрации церковного пения. Звучит сложно? Сейчас разберемся.

Диполь — это любая система, у которой есть два противоположных полюса (например, «плюс» и «минус» или «север» и «юг»). Молекула воды (H2O) — это маленький электрический диполь. Кислород в ней перетягивает на себя отрицательные заряды (электроны), поэтому его сторона становится заряженной отрицательно, а сторона водорода — положительно. Получается крошечный природный магнит.

Как работает теория «памяти воды» простыми словами?

Представьте, что стакан воды — это огромный зал, заполненный миллионами танцующих людей. Они постоянно кружатся и меняются парами. Когда включается церковное пение, колокольный звон или классическая музыка, эти люди мгновенно слышат ритм. Вместо хаотичного танца они якобы берутся за руки и выстраиваются в красивые, правильные геометрические фигуры. А когда музыка выключается, они остаются стоять в этих красивых фигурах.

Святая вода Фото: Shutterstock/FOTODOM

Так, как гласит теория, вода «запоминает» хорошую музыку, и ее структура становится «правильной» и целебной. От плохих слов или тяжелого рока, согласно теории, диполи якобы встают в некрасивые, «больные» позы.

В реальности же диполи в стакане воды двигаются с сумасшедшей скоростью. Они меняют «партнеров» миллиарды раз в секунду. Если они и попробуют встать в красивую фигуру под действием звука, то уже через микроскопическую долю секунды (быстрее, чем вы моргнете) они полностью перемешаются обратно в хаос. Вода физически не может удержать форму этих «фигур», поэтому у нее нет памяти.

Хотя наука не признает «память» воды в качестве доказанного научного факта, физическое влияние звуковых волн на микроорганизмы давно изучается в микробиологии и акустике.

Мощное ультразвуковое излучение действительно может обеззараживать, но это не имеет отношения к акустике богослужения.

Кстати, ритмичные низкочастотные звуки (включая колокольный звон и речитатив), как выяснили исследователи, оказывают выраженное успокаивающее воздействие на психоэмоциональное состояние человека, снижая уровень стресса и гармонизируя внутреннюю среду.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В совокупности с правильным уходом это поддерживает свойства и структуру святой воды в первозданном виде на протяжении долгого времени.

Можно ли пить святую воду стаканами и добавлять в еду

В повседневной жизни возникают практические вопросы о том, как правильно обращаться со святыней. Опытные священнослужители всегда напоминают, что применение и хранение святой воды требуют благоговейного и уважительного отношения. Ей не следует заменять обычное питье для утоления жажды.

Начинающих прихожан часто волнует, можно ли пить святую воду стаканами каждый день. Она воспринимается православными верующими как великая святыня, поэтому существуют определенные традиции и рекомендации по ее употреблению.

Православная традиция рекомендует принимать агиасму утром натощак, сочетая ее с просфорой и молитвой, однако церковь разрешает пить святыню в течение всего дня и даже после еды, если человек испытывает нужду. Небольшое количество святой воды можно добавлять в обычную несоленую воду — она имеет свойство освящать весь объем.

Отвечая на вопрос о том, можно ли пить святую воду стаканами во время болезни или недомогания, священники отмечают: истинное значение имеет не объем выпитого, а вера и молитвенный настрой человека. Грамотное применение и благоговейное хранение святой воды исключают наливание ее в грязную тару.

Структура святой воды Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что говорит церковь о применении святой воды в кулинарии

Среди верующих иногда возникают споры о том, допустимо ли использовать агиасму при приготовлении пищи, например добавлять ее в праздничную выпечку или каши. Официальная позиция церкви в этом вопросе вполне однозначна и разумна.

Великую агиасму не используют в качестве обычного кулинарного ингредиента для варки или тушения. Однако окропление готовой пищи, пасхальных куличей или тестовой закваски перед выпечкой вполне допускается и благословляется. Главное правило применения святой воды — бережное хранение агиасмы в чистом месте, отдельно от обычных продуктов питания, желательно рядом с домашним иконостасом. Помните, что бережное отношение к святыне отражает внутреннюю культуру и духовную зрелость человека.

Также напоминаем следить за состоянием воды. Чтобы вода оставалась чистой и не испортилась, необходимо соблюдать простые рекомендации.

Храните воду в чистых стеклянных бутылках или специальных сосудах, а не в пластиковых емкостях.

Держите сосуд в темном прохладном месте (подойдет домашний иконостас или шкаф).

Не пейте воду прямо из горлышка бутылки, чтобы в нее не попадали микроорганизмы.

Если жидкость все же потемнела или появился осадок, ее можно вылить в непопираемое место: в горшок с цветами, под дерево или в чистую землю.

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