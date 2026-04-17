17 апреля 2026 в 00:05

Приметы 17 апреля — Иосиф Песнопевец: чем важна святая вода?

В народном календаре 17 апреля — это день Иосифа Песнопевца. В 2026 году этот день становится особенным, так как выпадает на Светлую пятницу — день, когда православная церковь чествует икону Божией Матери «Живоносный источник». Это время радостных песнопений — отсюда и прозвище святого Иосифа — и особого почитания воды и птиц. Главным событием дня считались смотрины журавлей: верили, что именно сегодня эти птицы приносят на крыльях окончательное тепло.

Погодные приметы на Иосифа, 17 апреля

Погода в этот день подсказывала, какими будут лето и сенокос.

  • Если на Иосифа небо ясное и лазурное — лето будет погожим и урожайным.

  • Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде, которая установится надолго.

  • Если на ольхе много сережек — жди богатого урожая овса; если много шишек — уродится ячмень.

  • Дождь со Светлой пятницы — предвестник того, что май будет сырым, но трава на лугах вырастет густой.

  • Береза распустилась раньше ольхи — лето будет сухим; если наоборот — дождливым.

Ищем журавлей! Приметы о зверях и птицах 17 апреля

Журавль на Руси считался божьей птицей и символом защиты. А сегодня с ним было связано много примет.

  • Увидеть журавлей — к большой удаче и благополучию на весь год.

  • Если журавли летят высоко и курлычут — скоро наступит настоящая жара.

  • Журавли летят молча и низко — к резкому ухудшению погоды или сильному ветру.

  • Птицы начали активно вить гнезда — холодов больше не будет.

Приметы о птицах в апреле Приметы о птицах в апреле Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Что можно и нужно делать 17 апреля

  • Посещать водоемы и источники. В Светлую пятницу совершается чин освящения воды. Считалось, что вода из Живоносного источника сегодня обладает особой исцеляющей силой — ею окропляли сады и огороды для плодородия.

  • Приветствовать журавлей. Если увидели клин в небе, нужно было поклониться птицам. Верили, что они защищают души предков и оберегают дом от пожаров.

  • Заготовлять ольховую кору. Ольху почитали как дерево, защищающее от гнили. В этот день мастера начинали делать заготовки для колодезных срубов.

  • Умываться росой или освященной водой. Это сулило красоту и здоровье кожи, особенно девушкам.

  • Радоваться и петь. Иосиф Песнопевец покровительствует тем, кто встречает весну с песней. В Светлую седмицу это только приветствуется.

Что нельзя делать 17 апреля

  • Покупать новые вещи (особенно одежду). Самый известный запрет дня. Верили, что обновка, купленная на Иосифа, принесет болезни или быстро испортится.

  • Стричь волосы. Считалось, что вместе с волосами можно отрезать свою удачу и запутать жизненный путь.

  • Обижать птиц. Любое зло, причиненное пернатым (даже если просто прогнать журавля), грозило потерей семейного счастья.

  • Стирать постельное белье. Верили, что так можно вымыть из дома покой, а сон станет тревожным.

  • Заниматься тяжелым трудом в саду. В Светлую пятницу лучше посвятить время молитве у воды и отдыху, чтобы не закопать свою энергию в землю.

Пятница Светлой седмицы в 2026 году: все о традициях дня.

Анастасия Фомина
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай

Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

