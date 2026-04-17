Приметы 17 апреля — Иосиф Песнопевец: чем важна святая вода?

В народном календаре 17 апреля — это день Иосифа Песнопевца. В 2026 году этот день становится особенным, так как выпадает на Светлую пятницу — день, когда православная церковь чествует икону Божией Матери «Живоносный источник». Это время радостных песнопений — отсюда и прозвище святого Иосифа — и особого почитания воды и птиц. Главным событием дня считались смотрины журавлей: верили, что именно сегодня эти птицы приносят на крыльях окончательное тепло.

Погодные приметы на Иосифа, 17 апреля

Погода в этот день подсказывала, какими будут лето и сенокос.

Если на Иосифа небо ясное и лазурное — лето будет погожим и урожайным.

Облака плывут высоко и быстро — к хорошей погоде, которая установится надолго.

Если на ольхе много сережек — жди богатого урожая овса; если много шишек — уродится ячмень.

Дождь со Светлой пятницы — предвестник того, что май будет сырым, но трава на лугах вырастет густой.

Береза распустилась раньше ольхи — лето будет сухим; если наоборот — дождливым.

Ищем журавлей! Приметы о зверях и птицах 17 апреля

Журавль на Руси считался божьей птицей и символом защиты. А сегодня с ним было связано много примет.

Увидеть журавлей — к большой удаче и благополучию на весь год.

Если журавли летят высоко и курлычут — скоро наступит настоящая жара.

Журавли летят молча и низко — к резкому ухудшению погоды или сильному ветру.

Птицы начали активно вить гнезда — холодов больше не будет.

Приметы о птицах в апреле

Что можно и нужно делать 17 апреля

Посещать водоемы и источники. В Светлую пятницу совершается чин освящения воды. Считалось, что вода из Живоносного источника сегодня обладает особой исцеляющей силой — ею окропляли сады и огороды для плодородия.

Приветствовать журавлей. Если увидели клин в небе, нужно было поклониться птицам. Верили, что они защищают души предков и оберегают дом от пожаров.

Заготовлять ольховую кору. Ольху почитали как дерево, защищающее от гнили. В этот день мастера начинали делать заготовки для колодезных срубов.

Умываться росой или освященной водой. Это сулило красоту и здоровье кожи, особенно девушкам.

Радоваться и петь. Иосиф Песнопевец покровительствует тем, кто встречает весну с песней. В Светлую седмицу это только приветствуется.

Что нельзя делать 17 апреля

Покупать новые вещи (особенно одежду). Самый известный запрет дня. Верили, что обновка, купленная на Иосифа, принесет болезни или быстро испортится.

Стричь волосы. Считалось, что вместе с волосами можно отрезать свою удачу и запутать жизненный путь.

Обижать птиц. Любое зло, причиненное пернатым (даже если просто прогнать журавля), грозило потерей семейного счастья.

Стирать постельное белье. Верили, что так можно вымыть из дома покой, а сон станет тревожным.

Заниматься тяжелым трудом в саду. В Светлую пятницу лучше посвятить время молитве у воды и отдыху, чтобы не закопать свою энергию в землю.

