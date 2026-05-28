28 мая 2026

Приметы 28 мая — Пахом Теплый: почему нельзя оставлять беспорядок?

В народном календаре 28 мая почитается память преподобного Пахомия Великого, которого на Руси ласково и уважительно прозвали Пахомом Теплым, или Бокогреем. В крестьянском быту Пахомов день считался поворотным: верили, что с этого момента солнце начинает греть в полную силу, а черемуховые холода окончательно уступают место летнему зною. Старики говорили: «Пришел Пахом — запахло теплом».

Погодные приметы на Пахома Теплого, 28 мая

Погода в этот день была главным индикатором того, какими окажутся три летних месяца.

  • Если на Пахома с самого утра тепло и солнечно — лето будет исключительно жарким и погожим.

  • Во время заката солнце окрасилось в багровый цвет — жди ветреного лета с частыми грозами и бурями.

  • После дождя на небе не появилась радуга — ненастье затянется на несколько дней.

  • Если в воздухе летает много паутины — лето будет сухим и жарким.

  • Обильная роса на рассвете — к хорошему урожаю льна и конопли (в старину она ценилась как техническая культура).

Приметы о птицах и зверях 28 мая

Прилетели последние стаи ласточек — тепло установилось окончательно и бесповоротно.

Что можно и нужно делать 28 мая

Этот день считался идеальным для посева поздних яровых культур, особенно овса и пшеницы. Однако для посадки других овощей день считался нейтральным — все силы отдавали зерновым.

Чистота — залог достатка. Существовало строгое поверье, что Пахом Бокогрей заглядывает в окна домов. Если в жилище царил беспорядок, а в раковине лежала грязная посуда, святой мог прогневаться и лишить семью финансового благополучия. Тщательно вымойте полы, протрите пыль и разберите вещи — чистота сегодня привлекает удачу и гармонию. И обязательно помогите наводить порядок пожилым родственникам. Забота о старшем поколении в этот день возвращается благополучием в делах.

Проводите сегодня время на солнце. Считалось, что майское солнце в этот день смывает остатки весенней хандры и заряжает энергией.

Чего нельзя делать 28 мая

  • Оставлять грязную посуду и беспорядок на ночь. Наши предки верили, что грязь в доме сегодня сулила финансовые неудачи в будущем.

  • Брать в долг или давать крупные суммы взаймы. Верили, что на Пахома финансовые обязательства могут затянуться и привести к затяжным денежным трудностям.

  • Сажать капусту и бобовые. Считалось, что эти культуры, посаженные сегодня, уйдут в пустоцвет или пострадают от вредителей.

  • Грустить и жаловаться на судьбу. Пахом Теплый любит позитивный настрой. Встретите день с улыбкой — и лето порадует хорошими событиями.

Анастасия Фомина
