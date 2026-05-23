Неприятный запах возвращается снова: эти домашние способы быстро спасают ведро

Запах из мусорного ведра способен испортить даже идеально чистую кухню. Причем проблема появляется снова буквально через пару дней после мытья. Все дело в мелких остатках пищи и влаге, которые скапливаются на дне и постепенно начинают разлагаться.

Один из самых простых способов — использовать наполнитель для кошачьего туалета. На ночь насыпьте немного средства на дно сухого ведра. Наполнитель впитает лишнюю влагу и частично уберет неприятный запах. После этого ведро достаточно промыть обычным способом.

Еще лучше работает обычная пищевая сода. Достаточно тонкого слоя на дне ведра, чтобы запахи стали заметно слабее. Сода не маскирует проблему, а естественным образом нейтрализует неприятные ароматы и помогает дольше сохранить свежесть.

Для профилактики хозяйки советуют периодически протирать внутренние стенки раствором уксуса и воды в пропорции 1:1. Такой состав дезинфицирует поверхность и не портит пластик. После обработки важно тщательно вытереть ведро насухо, иначе сырость быстро вернет запах обратно.

Автор Марина Макарова уже опробовала этот лайфхак и теперь использует соду после каждой смены пакета. Дополнительно она советует не выбрасывать в ведро остатки супа или мокрые отходы без пакета — именно лишняя влага чаще всего становится причиной неприятного запаха на кухне.

