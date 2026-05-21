Душевая лейка снова как новая: домашний способ убирает налет и запах без химии

Душевая лейка снова как новая: домашний способ убирает налет и запах без химии

О душевой лейке многие вспоминают только тогда, когда вода начинает бить в разные стороны. А ведь внутри отверстий постепенно скапливаются известковый налет, грязь и бактерии. Из-за этого портится напор воды и сама сантехника быстрее выходит из строя.

Есть простой способ привести лейку в порядок без дорогих средств и долгой чистки. Понадобятся всего два подручных помощника — обычный полиэтиленовый пакет и белый уксус.

Сделать все очень легко. Налейте уксус в пакет так, чтобы жидкость полностью покрывала отверстия лейки. Затем аккуратно закрепите пакет скотчем или веревкой и оставьте на несколько часов. Для обычных моделей достаточно 3–5 часов, а вот латунные и никелированные лучше держать не больше 30 минут, чтобы не испортить покрытие.

После этого снимите пакет и пройдитесь по поверхности старой зубной щеткой. Особенно тщательно очистите отверстия, где обычно скапливается больше всего налета. Затем хорошо промойте лейку водой и включите душ на пару минут.

После такой процедуры вода снова будет идти ровно, а сама лейка станет заметно чище даже без агрессивной химии.

Весенняя посадка роз — ответственное дело, но если знать несколько простых и понятных приемов, результат гарантированно порадует, а королева цветов приживется с вероятностью 99%.