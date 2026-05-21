Сыплю соль в унитаз раз в неделю: простой трюк помогает забыть о запахе и налете

Обычная поваренная соль давно пригодилась не только на кухне. Многие хозяйки используют ее для ухода за сантехникой и замечают, что унитаз дольше остается чистым, а неприятный запах появляется гораздо реже. При этом никаких дорогих средств покупать не нужно.

Соль работает сразу в нескольких направлениях. Кристаллы мягко очищают поверхность от свежего налета, впитывают влагу и помогают бороться с жировыми отложениями в трубах. А еще такой способ считается более безопасным, чем агрессивная бытовая химия с резким запахом.

Для профилактики засоров достаточно раз в неделю насыпать в слив примерно полстакана соли. Через 10–15 минут систему нужно промыть горячей водой. Такой простой уход помогает уменьшить образование жировых пробок и освежает трубы.

Если появился свежий известковый налет, можно приготовить солевой раствор. На литр горячей воды берут стакан соли, хорошо размешивают и наносят смесь на загрязненные участки. Через час поверхность промывают водой.

Важно помнить, что соль подходит именно для регулярного ухода. Со старыми каменными отложениями и серьезными засорами она уже не справится, зато отлично помогает поддерживать чистоту без лишних затрат.

