Выручка VK в первом квартале превысила 37 млрд рублей

Доходы VK в первом квартале 2026 года возросли на 6% по сравнению с предыдущим годом и достигли 37,6 млрд рублей, что составляет дополнительный прирост в 2,1 млрд рублей. Компания продолжает снижать уровень задолженности — на конец апреля 2026 года чистый долг сократился на 20 млрд рублей, что составляет 25%, и достиг 62 млрд рублей.

Прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) выросла на 27% по сравнению с прошлым годом и достигла 6,4 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 3 п.п. и составила 17%. В 2026 году, по прогнозам, показатель превысит 24 млрд рублей.

Выручка VK отличается диверсифицированными источниками. Так, сумма на направлении VK Tech за год выросла на 59% и достигла 4,3 млрд рублей. Образовательные сервисы для детей показали рост на 23% — их выручка составила 2,5 млрд рублей за аналогичный период. Доходы от in‑stream видеорекламы увеличились на 28% и достигли 2,1 млрд рублей, а доходы от онлайн‑рекламы крупного бизнеса выросли на 4% — до 12,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за три месяца суммарный доход авторов через платформу «VK Донат» превысил 718 млн рублей. В первом квартале 2026 года доходы авторов увеличились на 26% по сравнению с предыдущим годом.