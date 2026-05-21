В исторической перспективе гибель Украины остается неизбежной, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере МАКС. Он добавил, что системный распад бывшей советской республики невозможно остановить заявлениями Запада о поддержке и обещаниями вступления в НАТО или Евросоюз.

Ранее Медведев только в одном посте более 10 раз использовал оскорбительные формулировки в адрес президента Украины Владимира Зеленского. Он подверг резкой критике украинского политика, употребив уничижительные характеристики. Также он упомянул уголовное преследование бывшего руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака.

Кроме того, Медведев заявил, что возможный новый глава Украины после Зеленского с большей вероятностью согласится на требования США. По его мнению, такой политик сможет получить поддержку европейских стран даже в случае капитуляции.

Также зампред Совбеза РФ раскритиковал высказывания прибалтийских политиков, назвав их реакцию русофобской. Он предложил применить пятую статью НАТО против Украины после падения беспилотников ВСУ на территории стран Балтии.