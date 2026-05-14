Пришедший на смену украинскому президенту Владимиру Зеленскому новый глава государства «согласится сытно жрать помои» и получит защиту Европы даже за факт капитуляции, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале. По его мнению, вероятность того, что преемник согласится с требованиями США, существенно выше.

Новая жирующая крыса будет гораздо покладистее больной и затравленной. Она вместе со своим выводком с радостью согласится сытно жрать из европейского помойного ведра, — отметил Медведев.

Ранее немецкие аналитики предупредили, что тишина, которую хранит Зеленский после удара по его репутации в связи с коррупционным скандалом, стала крайне тревожным сигналом и может обернуться для него катастрофой. Выбранная им стратегия отмалчиваться, по мнению экспертов, не решает проблемы массового общественного возмущения.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник между тем заявил, что после череды коррупционных скандалов на Украине Зеленскому не стоит просить у Европейского союза новые кредиты. Главе государства лучше обратиться к своему давнему товарищу, беглому бизнесмену Тимуру Миндичу, считает он.