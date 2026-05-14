Гинеколог объяснила, зачем детям нужны профилактические осмотры

Гинеколог Голодкова: профилактические осмотры помогают выявить ранние проблемы

Профилактический осмотр ребенка у гинеколога поможет выявить проблемы на ранней стадии, рассказала LIFE.ru акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики консультативно-диагностического центра НКЦ № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского Елена Голодкова. Она отметила, что первый осмотр проводится в три года — перед поступлением в детский сад.

Профилактические осмотры помогают выявить патологии на ранней стадии, предотвратить серьезные проблемы в будущем и подготовить юную пациентку к взрослению. Врач также объясняет правила заботы о здоровье, — рассказала Голодкова.

Гинеколог подчеркнула, что в этом возрасте врач уже может выявить различные аномалии, а также соблюдение правил гигиены и общее развитие репродуктивной системы. По ее словам, врач также может отследить психоэмоциональную готовность девочки к физиологическим изменениям.

Ранее психолог Екатерина Кольцова рассказала, что россиянки не посещают гинекологов из-за страха и тревоги. Она отметила, что поход к любому врачу часто вызывает у людей сопротивление.

