В СВР заявили о возможности силового разрешения кризиса на Украине Нарышкин допустил военно-техническое завершение конфликта на Украине

Россия может прибегнуть к военно-техническим мерам в случае отсутствия дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил директор СВР Сергей Нарышкин. По его словам, у Москвы имеются основания для такого сценария, сообщает ТАСС.

Если дипломатическим путем это сделать не удастся, то у России имеются все законные основания и потенциал сделать это военно-техническим путем, — сказал Нарышкин.

Ранее Нарышкин заявил, что хищническая политика европейских метрополий на протяжении многих веков стирала целые культуры и приводила к военным конфликтам с огромным числом жертв. Как указал глава СВР, эта идеология была возведена в абсолют в нацистской доктрине, которая получила справедливое осуждение в ходе Нюрнбергского трибунала. Он напомнил, что гитлеровский режим, прикрываясь теориями расового превосходства и «освобождения жизненного пространства», развязал Вторую мировую войну.

До этого глава СВР заявил, что публичные призывы Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя приутихли, но наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию. По его словам, Запад по-прежнему использует санкции, политическое давление и кибератаки.