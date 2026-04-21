Хищническая политика европейских метрополий на протяжении многих веков стирала целые культуры и приводила к военным конфликтам с огромным числом жертв, заявил директор СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. С таким обращением он выступил в приветствии участникам научной конференции «Историко-культурные истоки геноцида советского народа» в Российской национальной библиотеке, передает ТАСС.

На протяжении многих веков узкая группа европейских метрополий стремилась силой навязать колониальный порядок остальному человечеству. В результате их хищнической политики с лица земли стирались целые культуры, по всему миру развязывались военные конфликты, оборачивавшиеся огромными жертвами и разрушениями, — сказал Нарышкин.

Как указал глава СВР, эта идеология была возведена в абсолют в нацистской доктрине, которая получила справедливое осуждение в ходе Нюрнбергского трибунала. Он напомнил, что гитлеровский режим, прикрываясь теориями расового превосходства и «освобождения жизненного пространства», развязал Вторую мировую войну.

Нарышкин добавил, что нацисты планомерно осуществляли геноцид советского народа, который унес жизни миллионов мирных жителей СССР. Он напомнил, что незаживающие раны в национальной памяти оставили блокада Ленинграда, сожжение Хатыни и бесчисленное множество других злодеяний.

Ранее глава СВР заявил, что публичные призывы Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя приутихли, но наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию. По его словам, Запад по-прежнему использует санкции, политическое давление и кибератаки.