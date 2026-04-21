Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 апреля 2026 в 12:26

Глава СВР раскрыл последствия «хищнической политики» Европы

Нарышкин: хищническая политика Европы стирала целые культуры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хищническая политика европейских метрополий на протяжении многих веков стирала целые культуры и приводила к военным конфликтам с огромным числом жертв, заявил директор СВР и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин. С таким обращением он выступил в приветствии участникам научной конференции «Историко-культурные истоки геноцида советского народа» в Российской национальной библиотеке, передает ТАСС.

На протяжении многих веков узкая группа европейских метрополий стремилась силой навязать колониальный порядок остальному человечеству. В результате их хищнической политики с лица земли стирались целые культуры, по всему миру развязывались военные конфликты, оборачивавшиеся огромными жертвами и разрушениями, — сказал Нарышкин.

Как указал глава СВР, эта идеология была возведена в абсолют в нацистской доктрине, которая получила справедливое осуждение в ходе Нюрнбергского трибунала. Он напомнил, что гитлеровский режим, прикрываясь теориями расового превосходства и «освобождения жизненного пространства», развязал Вторую мировую войну.

Нарышкин добавил, что нацисты планомерно осуществляли геноцид советского народа, который унес жизни миллионов мирных жителей СССР. Он напомнил, что незаживающие раны в национальной памяти оставили блокада Ленинграда, сожжение Хатыни и бесчисленное множество других злодеяний.

Ранее глава СВР заявил, что публичные призывы Запада нанести России стратегическое поражение на поле боя приутихли, но наиболее русофобские круги в Европе продолжают эту линию. По его словам, Запад по-прежнему использует санкции, политическое давление и кибератаки.

Власть
Сергей Нарышкин
Россия
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.