14 мая 2026 в 11:31

«Никаких извинений»: чиновники ЕС начали «зеркалить» поведение Трампа

NYT: европейские лидеры в общении с Трампом начали использовать его же приемы

Дональд Трамп
Европейские лидеры, оказавшись перед лицом последствий американо-иранского конфликта, переняли у президента США Дональда Трампа его собственную манеру поведения, сообщает газета The New York Times. Речь идет о том, что политик никогда не извинялся за свои поступки и не отступал от намеченного курса.

Европа применяет тактику Трампа: никаких извинений. Европейские лидеры, столкнувшись с последствиями войны США в Иране, публично критиковали президента, а когда он приходил в ярость, то они не отказывались от своих высказываний, — говорится в публикации.

Журналисты напомнили, что британский премьер Кир Стармер признавался — его утомило давление со стороны США из-за ситуации в Ормузском проливе. Глава немецкого правительства Фридрих Мерц сохранял хладнокровие на фоне заявлений Трампа о возможном сокращении военного присутствия Америки в ФРГ, а итальянский премьер Джорджа Мелони выступила с критикой после того, как Трамп позволил себе высказывания в адрес Папы Римского Льва XIV. И никто из них не принес извинений американскому президенту, обратили внимание авторы.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения США и Евросоюза подошли к «точке невозврата». По его словам, интересы сторон больше не совпадают. Также Вучич отметил, что серьезно воспринимает заявления Трампа о возможном выводе американских войск из Европы.

