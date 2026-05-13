13 мая 2026 в 21:45

Совбез Ирана назвал Россию гарантом безопасности

Зампред СБ Ирана: Россия может быть гарантом безопасности при соглашении с США

Заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багери (слева) во время встречи с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Александром Венедиктовым Заместитель председателя Совета безопасности Ирана Али Багери (слева) во время встречи с заместителем секретаря Совета безопасности РФ Александром Венедиктовым Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Умная позиция России по ветированию проекта резолюции США в СБ ООН показывает, что страна выступает гарантом безопасности, заявил зампредседателя Совбеза Ирана Али Багери. По его словам, действия Москвы заслуживают признательности в условиях, когда Тегеран столкнулся с агрессией, передает РИА Новости.

В этом контексте отмечаем, что умная позиция вашей страны по ветированию проекта резолюции [США в СБ ООН], который был нацелен на поощрение нестабильности, показывает, что Россия выступает гарантом безопасности, — подчеркнул Багери.

Он добавил, что решительная позиция России в отношении агрессии США и Израиля на практике продемонстрировала, что Москва, опираясь на международное право, не позволит превратить мир в «джунгли», где нет места праву. По словам Багери, американцы стремятся создать ситуацию, в которой международное право игнорируется, однако РФ эффективно противостоит этим попыткам.

До этого стало известно, что президенту США Дональду Трампу надоело воевать с Ираном. По информации источников, американский лидер ищет способы выйти из военного противостояния с Тегераном без возобновления полномасштабных боевых действий.

