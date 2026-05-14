Молчанов попал под обстрел незадолго до собственной смерти Журналист Молчанов попал под обстрел в Израиле незадолго до смерти

Телеведущий Владимир Молчанов незадолго до смерти оказался в Израиле во время обстрелов и был вынужден укрываться в бомбоубежище, рассказала MK.RU его коллега Арина Шарапова. Журналист ездил в эту страну читать лекции и сниматься для одного из русскоязычных каналов, но начавшийся ближневосточный конфликт нарушил его планы.

Вместо того чтобы работать, он две недели сидел в бомбоубежище, потому что это было начало той самой тяжелой ближневосточной истории конфликтной, — заявила собеседница.

Шарапова отметила, что это было тяжелым испытанием для пожилого человека. При этом сам Молчанов никогда не жаловался на здоровье и скрывал свои проблемы. Известно, что он дважды тяжело переболел коронавирусной инфекцией.

Молчанов умер в возрасте 75 лет. В последний год своей жизни он несколько раз оказывался в больнице. В 2021 году Молчанову сделали пересадку печени, а в 2022 году он перенес инфаркт. За 2025 год ведущего госпитализировали пять раз из-за острых болей в животе — последний раз это произошло зимой.