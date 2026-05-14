СКР назвал сотрудников СБУ и ГУР Украины организаторами убийства Саркисяна

Неустановленные сотрудники Службы безопасности и военной разведки Украины являются организаторами подрыва создателя добровольческого батальона «Арбат» Армена Саркисяна в Москве, сообщили в Следственном комитете России. В ведомстве отметили, что он был противником госпереворота в Киеве 2014 года, передает РИА Новости.

Следствием установлено, что не позднее марта 2024 года неустановленные лица из числа сотрудников СБУ и ГУР минобороны Украины разработали план совершения террористического акта на территории Москвы. Целью посягательства был выбран общественный деятель Армен Саркисян, выступавший против государственного переворота на Украине, произошедшего в феврале 2014 года, — говорится в сообщении.

В материалах следствия отмечается, что ради совершения данного преступления злоумышленники сформировали обособленную группу, в состав которой вошли Вараж Манукян, Паруйр Матевосян и иные лица. Соучастники вели скрытое наблюдение за потерпевшим, детально анализировали маршруты его перемещения, фиксировали численность охраны и осуществляли видеосъемку.

Ранее руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по городу Москве Максим Денисов заявил, что взрыв в элитном жилом комплексе «Алые паруса», унесший жизнь Саркисяна, был спланирован и осуществлен по прямому указанию украинских властей. По свидетельству высокопоставленного следователя, в роли непосредственных исполнителей данного террористического акта выступили участники этнических преступных группировок.

