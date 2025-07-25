Раскрыт заказчик теракта в «Алых парусах»

Теракт в элитном жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, где погиб глава Федерации бокса ДНР Армен Саркисян, был организован по заказу украинского руководства, заявил руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК по городу Максим Денисов в интервью MK.RU. По его словам, исполнителями выступили представители этнического криминалитета.

По нашему мнению, подрыв был совершен по заказу украинских властей, а реализован через этнический криминалитет, — отметил Денисов.

По версии следствия, один из подозреваемых привез противопехотную мину с дополнительным зарядом из пластида, который сработал дистанционно. Два других участника следили за обстановкой. Один из злоумышленников покинул Россию и заочно привлечен к ответственности. Основной исполнитель погиб на месте.

Telegram-канал SHOT сообщал, что взрыв в ЖК «Алые Паруса» произошел прямо под квартирой известного адвоката Сергея Жорина. Канал отмечал, что к моменту происшествия его самого дома уже не было — он уехал на работу.