Нарышкин объяснил, на что США и Израиль рассчитывали в Иране

Соединенные Штаты и Израиль рассчитывали на относительно легкую победу в противостоянии с Ираном, однако этого не произошло, заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. По его словам, которые передает ТАСС, предпосылки для завершения конфликта пока не просматриваются. Также нельзя исключать новую волну эскалации ситуации в регионе, предупредил Нарышкин.

Вашингтон и Тель-Авив рассчитывали на относительно легкую победу, но этого не получилось. Народ Ирана, государство и вооруженные силы Ирана проявили мужество, стойкость. Иран до сих пор имеет очень солидный военный потенциал, — заявил глава СВР.

Ранее вооруженные силы Ирана произвели предупредительные выстрелы в сторону американских кораблей, пытавшихся пройти через Ормузский пролив. В ход пошли крылатые ракеты и беспилотные летательные аппараты.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода». Она предполагает военное сопровождение торговых судов, заблокированных в Персидском заливе после того, как Иран закрыл и заминировал Ормузский пролив.