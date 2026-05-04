Иранская армия открыла предупредительный огонь по кораблям США в Ормузе

Вооруженные силы Ирана сделали предупредительные выстрелы в сторону кораблей США, которые пытались пройти через Ормузский пролив, следует из заявления армии, которое распространила гостелерадиокомпания Исламской Республики. Там подчеркнули, что в ход пошли крылатые ракеты и беспилотники.

После игнорирования первоначального предупреждения американскими эсминцами военно-морские силы армии произвели предупредительные выстрелы крылатыми ракетами и запуски беспилотников вблизи кораблей агрессивного противника, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что иранские военные нанесли ракетный удар по американскому патрульному катеру, который предпринял попытку пройти через Ормузский пролив. По информации агентства Fars, судно проигнорировало предупреждения иранских сил. В свою очередь источник Axios в американской администрации назвал эту информацию не соответствующей действительности.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция начнется утром в понедельник, 4 мая, и будет носить гуманитарный характер.