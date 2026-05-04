Последствия атаки БПЛА на дом в Москве сняли на видео

В Сети опубликовали кадры с места попадания украинского БПЛА в квартиру в Москве, где ударом выбило стены сразу трех комнат. Мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС заявил, что в результате удара никто не пострадал.

На опубликованных кадрах видны повреждения фасада здания. На месте происшествия дежурят оперативные службы.

Как сообщил Собянин, инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Ранее в Сети появились кадры из разрушенной квартиры.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили за сутки 507 украинских беспилотников. По данным ведомства, также были уничтожены семь снарядов HIMARS и восемь управляемых авиабомб.

Утром 4 мая силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников. БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.