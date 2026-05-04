День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 15:28

Последствия атаки БПЛА на дом в Москве сняли на видео

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети опубликовали кадры с места попадания украинского БПЛА в квартиру в Москве, где ударом выбило стены сразу трех комнат. Мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере МАКС заявил, что в результате удара никто не пострадал.

На опубликованных кадрах видны повреждения фасада здания. На месте происшествия дежурят оперативные службы.

Как сообщил Собянин, инцидент произошел на Мосфильмовской улице. Ранее в Сети появились кадры из разрушенной квартиры.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили за сутки 507 украинских беспилотников. По данным ведомства, также были уничтожены семь снарядов HIMARS и восемь управляемых авиабомб.

Утром 4 мая силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников. БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

Москва
БПЛА
атаки
удары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.