04 мая 2026 в 12:11

В Минобороны назвали пугающее число сбитых за сутки БПЛА

Минобороны: силы ПВО сбили за сутки 507 беспилотников ВСУ и семь снарядов HIMARS

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 507 беспилотников Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, также были уничтожены семь снарядов HIMARS и восемь управляемых авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 507 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении министерства.

Утром 4 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 117 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион.

Позже сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали БПЛА типа «Лютый» для ударов по Москве. По информации источников, дроны по столице впервые запустили из Киева. Всего на Москву летело восемь беспилотников. В российском Минобороны данную информацию не комментировали.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
