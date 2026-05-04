День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 13:14

Мощно вооруженный истребитель Су-35С попал на камеру

Опубликовано фото с вооруженным истребителем Су-35С

Су-35С Су-35С Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Сети появилась фотография вооруженного истребителя Су-35С, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По его информации, в общей сложности воздушное судно оснащено шестью ракетами.

Как уточнил канал, среди вооружения Су-35С — одна ракета малой дальности Р-74 и средней дальности Р-77-1. Также истребитель оснащен одной ракетой большой дальности Р-37М, одной противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ и двумя ракетами средней дальности Р-77М.

Ранее сообщалось, что истребители иностранных вооруженных сил сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС на некоторых участках маршрута над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты проходили в соответствии с международными правилами.

До этого Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что российский истребитель Су-57 не имеет равных в мировой авиации. По его словам, авиационный комплекс обладает долгосрочным потенциалом и не нуждается в постоянной модернизации. Военный отметил, что ближайшая модернизация Cу-57 может понадобиться не раньше чем через пять лет.

Общество
Су-35С
ракеты
фото
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России хотят ограничить цены на яйца сверху и снизу: что это значит
Кардиолог предупредил о неожиданной опасности белок
«Пафосные лозунги»: в посольстве РФ высмеяли «свежие» санкции Лондона
Стало известно, когда в Москве появятся комары
ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив
Купить залоговое имущество: это выгодно? Все плюсы и подводные камни
Врач назвала главную ошибку современных пациентов
В Латвии завели дело на депутата из-за русского языка
«Киев в пепелище»: Украину предостерегли от нарушения перемирия
«Голубь мира» или новый Орбан? Зачем Фицо едет к Путину 9 мая
Спикер парламента Грузии напомнил дипломатам ЕС о значении 9 Мая
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Mash: актриса Добромилова погибла после ДТП с байкером в Москве
Окружение Мбаппе объяснило, почему игрок уехал на курорт перед Эль-Класико
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Тракторист погиб при ударе ВСУ по Белгородской области
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.