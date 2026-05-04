Мощно вооруженный истребитель Су-35С попал на камеру

В Сети появилась фотография вооруженного истребителя Су-35С, сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель». По его информации, в общей сложности воздушное судно оснащено шестью ракетами.

Как уточнил канал, среди вооружения Су-35С — одна ракета малой дальности Р-74 и средней дальности Р-77-1. Также истребитель оснащен одной ракетой большой дальности Р-37М, одной противорадиолокационной ракетой Х-31ПМ и двумя ракетами средней дальности Р-77М.

Ранее сообщалось, что истребители иностранных вооруженных сил сопровождали российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС на некоторых участках маршрута над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. В Минобороны РФ подчеркнули, что все полеты проходили в соответствии с международными правилами.

До этого Герой России генерал-майор Сергей Липовой заявил, что российский истребитель Су-57 не имеет равных в мировой авиации. По его словам, авиационный комплекс обладает долгосрочным потенциалом и не нуждается в постоянной модернизации. Военный отметил, что ближайшая модернизация Cу-57 может понадобиться не раньше чем через пять лет.