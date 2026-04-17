Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
17 апреля 2026 в 11:28

ОАК передала ВКС России новую партию истребителей Су-35С

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) поставила Воздушно-космическим силам России очередную партию многофункциональных истребителей Су-35С, сообщили в госкорпорации «Ростех». Переданные самолеты относятся к поколению 4++, передает РИА Новости.

Самолеты поколения 4++ прошли полный цикл заводских испытаний, были протестированы в различных рабочих режимах летчиками Министерства обороны РФ и совершили перелет на аэродром базирования, — указали в госкорпорации.

Ранее концерн «Калашников» разработал и успешно испытал многопульные патроны для борьбы с беспилотниками в зоне СВО. Патроны 5,45 мм для АК-12 поражают двигатели, аккумуляторы и электронные элементы FPV-дронов.

До этого пресс-служба концерна также информировала, что первая в 2026 году партия укороченных автоматов АК-12К была передана заказчику. Данная модель калибра 5,45 мм разработана конструкторами специально для нужд разведывательных и штурмовых групп Воздушно-десантных войск. Производитель отметил, что запуск оружия в серийное производство удалось осуществить в максимально короткие сроки.

