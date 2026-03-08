Появилось фото Су-35С в «режиме зверя» В Сети опубликовали фото Су-35С с ракетами

Telegram-канал Fighterbomber опубликовал фотографию российского истребителя Су-35С в «режиме зверя». На снимке видно, что под крыльями и фюзеляжем самолета размещены ракеты разных типов.

Судя по фото, истребитель оснащен снарядами малого радиуса действия Р-73, средней дальности Р-77 и Р-77М, дальнобойным Р-37М и противорадиолокационным Х-31ПМ.

Ранее американский журнал Military Watch Magazine (MWM) заявил, что российский истребитель Су-35 значительно превосходит поставленные Украине западные самолеты F-16 и Mirage-2000 в воздушных боях. Согласно изложенному в статье мнению, этим истребителям ВСУ приходится действовать на минимальной высоте вдали от линии фронта, чтобы избежать немедленного уничтожения российской авиацией.

До этого китайские журналисты заявили, что Россия обладает военным потенциалом, позволяющим успешно противостоять действию всех 11 американских авианосцев одновременно. По их мнению, это единственная страна, способная нанести Вашингтону неприемлемый ущерб благодаря ядерному паритету и современным обычным вооружениям.