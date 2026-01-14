Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 19:53

В Китае сравнили военную мощь России и США

NetEase: военная мощь позволит России справиться со всеми 11 авианосцами США

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россия обладает военным потенциалом, позволяющим успешно противостоять одновременному действию всех 11 авианосцев США, заявил китайский портал NetEase. Согласно анализу издания, это единственная страна, способная нанести Вашингтону неприемлемый ущерб благодаря ядерному паритету и новым видам обычных вооружений.

Ключевыми факторами такой способности являются выгодное географическое положение России и качественный военно-технический прорыв. Это позволяет держать оборонный потенциал на уровне, который гарантирует ответную мощь даже при массовой атаке.

Ранее Министерство обороны России впервые обнародовало снимки подвижного грунтового ракетного комплекса «Орешник», недавно заступившего на боевое дежурство в Белоруссии. На опубликованных кадрах запечатлены мощные пусковые установки на мобильных платформах, а также военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения в ходе торжественной церемонии.

Кроме того, согласно разведывательным данным стран НАТО, Россия может разрабатывать новое оружие для поражения спутников системы Starlink. Эта разработка нацелена на ограничение западных возможностей в космосе.

