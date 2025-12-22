Новый год-2026
22 декабря 2025 в 16:25

На Западе испугались противоспутникового оружия России

AP: Россия может разрабатывать особое оружие против спутников Starlink

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Россия может вести разработку нового оружия, способного поражать спутники системы Starlink, сообщает Associated Press со ссылкой на разведывательные данные стран НАТО. По информации агентства, предполагаемая разработка направлена на ограничение возможностей Запада в космическом пространстве.

Согласно данным разведки, так называемое оружие «зонального действия» предполагает поражение спутников Starlink с помощью облаков шрапнели, движущихся по орбите. Сотни тысяч гранул высокой плотности могут выводить спутники из строя. Размер таких частиц, составляющий несколько миллиметров, делает их практически незаметными для наземных и космических средств обнаружения.

Ранее сообщалось, что китайские ученые представили модель подавления спутниковой системы Starlink с помощью «глушащего купола», создаваемого роем из сотен беспилотников. Согласно исследованию экспертов из Чжэцзянского университета и Пекинского технологического института, для создания электромагнитной сферы над территорией размером с Тайвань потребуется от 900 до 2000 дронов. Издание отмечает, что беспилотники должны располагаться на высоте около 20 километров над землей и действовать синхронно.

