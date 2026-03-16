Машинист-инструктор оказался за решеткой за взятки от коллег

16 марта 2026 в 11:59

Суд в Москве приговорил машиниста-инструктора к 4,5 года за взятки от коллег

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Измайловский районный суд Москвы приговорил машиниста-инструктора к 4,5 годам лишения свободы за получение взяток от коллег, сообщили РИА Новости в суде. Мужчина ставил работникам зачеты по безопасности движения без фактической проверки знаний — коллеги не проходили тестирование.

В суде уточнили, что машинист признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), а также по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Его также оштрафовали на 50 тыс. рублей и лишили права заниматься деятельностью в сфере железнодорожного транспорта, связанной с безопасностью движения и эксплуатации, сроком на три года.

Ранее сообщалось, что городской депутат Хасавюрта от партии «Справедливая Россия» Магомед Гойлубиев задержан по подозрению в хищении более 1 млн рублей. По версии следствия, Гойлубиев вместе с заместительницей Зухрой Магомедовой похитил деньги из бюджета местной спортивной школы олимпийского резерва по боксу, находясь на посту ее директора.

суды
машинисты
взятки
приговоры
