Машинист-инструктор оказался за решеткой за взятки от коллег Суд в Москве приговорил машиниста-инструктора к 4,5 года за взятки от коллег

Измайловский районный суд Москвы приговорил машиниста-инструктора к 4,5 годам лишения свободы за получение взяток от коллег, сообщили РИА Новости в суде. Мужчина ставил работникам зачеты по безопасности движения без фактической проверки знаний — коллеги не проходили тестирование.

В суде уточнили, что машинист признан виновным по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия), а также по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество). Его также оштрафовали на 50 тыс. рублей и лишили права заниматься деятельностью в сфере железнодорожного транспорта, связанной с безопасностью движения и эксплуатации, сроком на три года.

