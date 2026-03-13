Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 15:48

Чиновника задержали после «пропажи» более 1 млн рублей в спортивной школе

РЕН ТВ: городской депутат Хасавюрта Гойлубиев задержан в Дагестане

Городской депутат Хасавюрта от партии «Справедливая Россия» Магомед Гойлубиев задержан в Дагестане по подозрению в хищении более 1 млн рублей, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, 47-летнего чиновника доставили в отдел.

По версии следствия, Гойлубиев, находясь на посту директора местной спортивной школы олимпийского резерва по боксу, вместе со своей заместительницей Зухрой Магомедовой похитил из бюджета школы более 1 млн рублей. Он уже дал показания.

Ранее сообщалось о задержании муниципального депутата от партии КПРФ (Сосновское, Выборгский район) Михаила Смирнова в Санкт-Петербурге. Как уточнил источник, близкий к ситуации, к 32-летнему чиновнику допустили адвоката, но пока не назвали причину задержания.

До этого стало известно, что начальника управления вагонного хозяйства структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры филиала РЖД обвинили в получении взятки в 12 млн рублей. Предполагается, что за это он заключил договоры подряда на ремонт грузовых вагонов. Возбуждено уголовное дело, фигуранта задержали.

