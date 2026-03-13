Глава Белого дома Дональд Трамп заинтересован в продаже оружия странам Евросоюза, заявил Общественной Службе Новостей политический обозреватель Марк Бернардини. Он отметил, что политика США сейчас направлена на продажу оружия, а не безвозмездную помощь.

Ладно, шутки в сторону. При всей непредсказуемости и бахвальстве Трампа, он давно уже применил к Евросоюзу русскую пословицу: кто платит, тот и заказывает музыку, — заявил Бернардини.

Политолог подчеркнул, что Америка сейчас будет тратить силы на решение собственных конфликтов. По его словам, это может привести к ослаблению отношений между США и Евросоюзом.

Ранее сообщалось, что Трамп не станет вводить ограничительные меры против украинского коллеги Владимира Зеленского из-за того, что любое давление на Киев будет использовано демократами против республиканцев в преддверии промежуточных выборов в конгресс. По его словам, представители Демократической партии могут обвинить главу Белого дома в предательстве интересов страны.