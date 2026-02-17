Президент США Дональд Трамп не станет вводить ограничительные меры против украинского коллеги Владимира Зеленского из-за того, что любое давление на Киев будет использовано демократами против республиканцев в преддверии промежуточных выборов в конгресс, заявил NEWS.ru политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. По его словам, представители Демократической партии могут обвинить главу Белого дома в предательстве интересов страны.

У Трампа есть оппоненты внутри США, и республиканцам необходимо готовиться к промежуточным выборам в конгресс, которые они должны выиграть. Естественно, если он сейчас будет оказывать давление на Украину, вводить санкции против Зеленского, оппоненты главы Белого дома этим воспользуются. Демократы скажут, что Трамп — предатель интересов США, Украины, агент Владимира Путина и все прочее. Неважно, правда это или нет. Просто это будут использовать в предвыборной программе перед выборами в Конгресс США, в битве между демократами и республиканцами, — пояснил Безпалько.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил Зеленского в безвыходное положение. По словам китайских аналитиков, теперь президент Украины вынужден выбирать между исчерпанием всех ресурсов государства и позорным столбом.