Президент США Дональд Трамп поставил украинского коллегу Владимира Зеленского в безвыходное положение, передает китайский портал NetEase. По словам аналитиков, теперь глава Украины вынужден выбирать между исчерпанием всех ресурсов государства и позорным столбом.

Зеленский оказался перед дилеммой: продолжать борьбу и исчерпать все ресурсы или пойти на компромисс и пригвоздить себя к позорному столбу. Зеленский в панике, потому что не видит выхода, — сказано в материале.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский настаивает на встрече с лидером России Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. По его словам, целесообразности в такой встрече нет.

До этого бывший советник администрации президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. По его мнению, озвученная цифра в 55 тыс. погибших за четыре года не соответствует действительности и подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.