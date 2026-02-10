Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 17:43

В КНР рассказали, как Трамп подложил свинью Зеленскому

NetEase: Зеленский оказался в безвыходном положении из-за политики Трампа

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM
Президент США Дональд Трамп поставил украинского коллегу Владимира Зеленского в безвыходное положение, передает китайский портал NetEase. По словам аналитиков, теперь глава Украины вынужден выбирать между исчерпанием всех ресурсов государства и позорным столбом.

Зеленский оказался перед дилеммой: продолжать борьбу и исчерпать все ресурсы или пойти на компромисс и пригвоздить себя к позорному столбу. Зеленский в панике, потому что не видит выхода, — сказано в материале.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Зеленский настаивает на встрече с лидером России Владимиром Путиным для введения в заблуждение украинцев. По его словам, целесообразности в такой встрече нет.

До этого бывший советник администрации президента Украины Алексей Арестович заявил, что Владимир Зеленский врет и преуменьшает реальные потери ВСУ. По его мнению, озвученная цифра в 55 тыс. погибших за четыре года не соответствует действительности и подрывает доверие граждан, которые могут оценить масштабы трагедии по ситуации в кругу своих близких.

